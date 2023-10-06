Согласно распоряжению российского правительства, для граждан Украины из третьих стран вводится особый порядок въезда на территорию РФ.
Они смогут въезжать в Россию исключительно через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через "Шереметьево", пишет РИА Новости.
"С полуночи 16 октября для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда. Он утвержден распоряжением правительства", — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что это — временная мера, целью которой является обеспечение безопасности жителей России в нынешних условиях.
В документе говорится, что это касается всех граждан Украины старше 14 лет, а также несовершеннолетних украинцев, которых сопровождает законный представитель, опекун или попечитель, являющийся гражданином иностранного государства.
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