Украинским СМИ не понравилось лицо премьер-министра Венгрии на встрече с Зеленским

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По мнению украинских СМИ, лицо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лучше всяких слов показало, как он действительно относится к Украине. Об этом пишет РБК-Украина.

Фото: openverse.org

Украинские журналисты внимательно рассмотрели фото, сделанные в ходе встречи Орбана и его коллеги Владимира Зеленского, и обратили внимание, как быстро, буквально за считанные секунды, улыбка на лице венгерского премьера вначале сменилась серьёзным выражением.

"Орбан улыбался на кадрах для прессы, а потом перестал. На других фотографиях хорошо видны настоящие эмоции пророссийского премьера", — соглашается со своими коллегами "Обозреватель".

Журналисты уверены, что резкое изменение выражения лица Орбана наглядно показало, как именно венгерский премьер относится к Украине. По их мнению, эмоции на лице Орбана во время встречи с Зеленским нельзя назвать положительными.

Встреча Орбана и Зеленского прошла 5 октября в испанской Гранаде. В ходе встречи венгерский премьер заявил о серьёзных препятствиях для вступления Украины в ЕС.