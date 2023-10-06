На полное разминирование Запорожской области уйдёт до полугода

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий оценил сроки полного разминирования региона.

Фото: Openverse

По прогнозу Балицкого, чтобы целиком очистить от мин подконтрольную России территорию Запорожской области, потребуется до полугода.

"У нас есть карта разминирования, карта, по которой у нас комендант и соответствующие саперные подразделения, которые ведут стабильную системную работу, — долго, думаю, на полгода как минимум, для того, чтобы нам передали все объекты", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Также Балицкий рассказал, что украинская армия для наступательных действий на запорожском фронте применяет очень мало техники. В наступление здесь, по его словам, идут "максимум два Bradley". Губернатор уточнил, что наступает на этом участке линии соприкосновения преимущественно украинская пехота, причём "невысокого качества".