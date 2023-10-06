Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий оценил сроки полного разминирования региона.
По прогнозу Балицкого, чтобы целиком очистить от мин подконтрольную России территорию Запорожской области, потребуется до полугода.
"У нас есть карта разминирования, карта, по которой у нас комендант и соответствующие саперные подразделения, которые ведут стабильную системную работу, — долго, думаю, на полгода как минимум, для того, чтобы нам передали все объекты", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Также Балицкий рассказал, что украинская армия для наступательных действий на запорожском фронте применяет очень мало техники. В наступление здесь, по его словам, идут "максимум два Bradley". Губернатор уточнил, что наступает на этом участке линии соприкосновения преимущественно украинская пехота, причём "невысокого качества".
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