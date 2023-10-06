В ВС Норвегии заверили, что у них с российскими пограничниками состоялся хороший диалог

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В ВС Норвегии сообщили о встрече между начальником оперативного штаба норвежских вооружённых сил генерал-лейтенанта Ингве Одло с главой Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенантом Станиславом Масловым.

Фото: openverse.org

Информация об этом появилась на сайте ВС Норвегии.

В норвежском ведомстве уточнили, что речь шла о приграничном сотрудничестве, а сама встреча стала действительно конструктивной. При этом Одло считает, что их следует проводить чаще для обсуждения текущих вопросов.

"Встреча характеризовалась хорошим диалогом и профессионализмом с обеих сторон. Важно проводить эти встречи, чтобы обсуждать проблемы и согласовывать общие цели и необходимые меры по пограничному сотрудничеству, спасательному сотрудничеству и управлению рыболовство", — сказал Одло.

Норвежско-российская встреча прошла 5 октября в муниципалитете Сер-Варангер на севере Норвегии, на норвежском корабле береговой охраны.