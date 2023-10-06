В ВС Норвегии сообщили о встрече между начальником оперативного штаба норвежских вооружённых сил генерал-лейтенанта Ингве Одло с главой Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенантом Станиславом Масловым.
Информация об этом появилась на сайте ВС Норвегии.
В норвежском ведомстве уточнили, что речь шла о приграничном сотрудничестве, а сама встреча стала действительно конструктивной. При этом Одло считает, что их следует проводить чаще для обсуждения текущих вопросов.
"Встреча характеризовалась хорошим диалогом и профессионализмом с обеих сторон. Важно проводить эти встречи, чтобы обсуждать проблемы и согласовывать общие цели и необходимые меры по пограничному сотрудничеству, спасательному сотрудничеству и управлению рыболовство", — сказал Одло.
Норвежско-российская встреча прошла 5 октября в муниципалитете Сер-Варангер на севере Норвегии, на норвежском корабле береговой охраны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Харьковской области объявлен трёхдневный траур в память о жертвах удара по кафе. Сообщается о 51 погибшем, в том числе 8-летнем ребёнке.