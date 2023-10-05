Путин по поводу окончания спецоперации: дело в гарантии безопасности россиян

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Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" ответил на вопрос относительно окончания спецоперации на Украине.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По словам президента, вопрос в данном случае стоит не в территориях, а в безопасности народов, проживающих на территории РФ.

"Дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми", — сказал Путин.

Президент добавил, что вопрос этот сложный, и он нуждается в обсуждении.

Путин добавил, что продвижение российских военных зафиксировано на 12 участках в зоне СВО, а глубина продвижения составляет от 300 до 1600 метров. Можно сказать, что ВС РФ улучшили своё положение на поле боя, что даёт им тактическое преимущество, добавил президент.