Дети Зеленского и другой украинской элиты готовятся принять испанское подданство

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Дети президента Украины Владимира Зеленского и остальной украинской элиты не желают оставаться гражданами своей родной страны и готовы принять испанское подданство.

Фото: Openverse

Представители "древнейшей цивилизации укров" больше предпочитают любить Незалежную издалека, ведь погибать за Родину достойны лишь простые смертные, пишет "Царьград".

В Интернете появилась информация о слитых документах за подписью еврочиновников: Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен, адресованные королю Испании Филиппу VI. В письме главы высших органов Евросоюза просят дать испанское подданство 21 украинцу.

Среди них кроме "президенских", отпрыски Стефанчука, Резникова, Кулебы и прочих высших украинских должностных лиц. Помимо этого, в списке есть дети оппозиционеров из Белоруссии — Тихановских и Цепкало.

Пока простые граждане Украины будут умирать за гей-парады, дети глав киевского режима будут припеваючи жить роскошной жизнью на курортах Европы, подытожил телеканал.