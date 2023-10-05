Спрос на газ в Европейском Союзе и Великобритании уменьшился на 100 миллиардов кубических метров в годовом измерении за последние два года, сообщил заместитель генерального директора Института национальной энергетики, Александр Фролов, в интервью URA. RU. Он отметил, что подобного снижения спроса не происходило ранее.
"Спрос в Европейском Союзе и Великобритании за последние два года сократился примерно на 100 миллиардов кубических метров в годовом измерении. Это, напомню, около 480 миллиардов. Такого рода снижения ранее не наблюдалось, впервые в истории. И, как показывают данные европейской статистики, основная доля уменьшения приходится на промышленный сектор. То есть на тот сектор, в котором потребности мало зависят от погодных условий и перехода на другие виды топлива", — отметил Александр Фролов.
Собеседник агентства подчеркнул, что такое резкое снижение спроса оказывает разрушительное воздействие на промышленность в странах Европы.
"Прежде всего, промышленность, занимающаяся переработкой, испытывает затруднения. Если мы обратим внимание на статистику от Евростата и сравним ее с аналитикой от Экономического института Bruegel, мы увидим, что выводы о проблемах европейской промышленности полностью обоснованы. Проблемы существуют, и они трудноустраняемы. Если сейчас начнут восстанавливать промышленное производство, спрос на газ возрастет. С учетом отсутствия избытка предложений это приведет к увеличению цен на газ", — пояснил эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Фугас ФАБ-1500 "вскрыл" подземный бункер и ликвидировал почти весь личный состав штаба. Немногих раненых отправили в Польшу.