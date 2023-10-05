Аналитик Фролов: в Европе наблюдается рекордное снижение спроса на газ

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Спрос на газ в Европейском Союзе и Великобритании уменьшился на 100 миллиардов кубических метров в годовом измерении за последние два года, сообщил заместитель генерального директора Института национальной энергетики, Александр Фролов, в интервью URA. RU. Он отметил, что подобного снижения спроса не происходило ранее.

Фото: Creativecommons

"Спрос в Европейском Союзе и Великобритании за последние два года сократился примерно на 100 миллиардов кубических метров в годовом измерении. Это, напомню, около 480 миллиардов. Такого рода снижения ранее не наблюдалось, впервые в истории. И, как показывают данные европейской статистики, основная доля уменьшения приходится на промышленный сектор. То есть на тот сектор, в котором потребности мало зависят от погодных условий и перехода на другие виды топлива", — отметил Александр Фролов.

Собеседник агентства подчеркнул, что такое резкое снижение спроса оказывает разрушительное воздействие на промышленность в странах Европы.

"Прежде всего, промышленность, занимающаяся переработкой, испытывает затруднения. Если мы обратим внимание на статистику от Евростата и сравним ее с аналитикой от Экономического института Bruegel, мы увидим, что выводы о проблемах европейской промышленности полностью обоснованы. Проблемы существуют, и они трудноустраняемы. Если сейчас начнут восстанавливать промышленное производство, спрос на газ возрастет. С учетом отсутствия избытка предложений это приведет к увеличению цен на газ", — пояснил эксперт.