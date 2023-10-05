Россия собирается фиксировать данные о преступлениях, совершаемых Киевом, до самой победы. Такое заявление сделал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.
Сбор информации о злодеяниях киевского режима будет представлен в докладах, которые будут посвящены разным видам преступлений.
Особое внимание российские власти намерены уделить фиксации нарушений гуманитарного права со стороны Киева, в частности, нелегального использования оружия, преступлений в отношении детей, нанесения ударов по больницам, школам и детским садам, уточнил Мирошник в разговоре с РИА Новости.
"Но это работа до победы, потому даже статистика, которую мы сегодня можем презентовать, начинает устаревать, поскольку каждый день идут обстрелы, страдают люди", — подчеркнул Мирошник.
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