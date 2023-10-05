Генерал США Ходжес: Байден допустил две ошибки в ходе украинского конфликта

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Экс-главнокомандующий ВС США в Европе, отставной генерал Бен Ходжес раскритиковал американского президента Джо Байдена за две серьёзные ошибки, допущенные в ходе конфликта на Украине.

Фото: openverse

По его словам, первая ошибка заключается в том, что глава Белого дома ещё не обозначил цель США в украинском конфликте.

Как пояснил отставной генерал, многие американцы не понимают, почему Вашингтон даёт деньги Киеву. Он считает, что принимать какие-либо решения по украинскому вопросу довольно сложно без чёткой цели. Следовательно, вторая ошибка Белого дома — отсутствие конкретных планов по дальнейшей поддержке ВСУ, уточнил генерал в беседе с Rzeczpospolita.

Ходжес подчеркнул: если бы американские власти заявили, что главной целью США является победа Украины над ВС РФ, то американские граждане с большим желанием поддерживали бы политику Вашингтона.

Он добавил, что Байден стремится избежать эскалации на Украине, поскольку опасается возможного ядерного противостояния с Россией.