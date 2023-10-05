Среди украинских политиков началась паника после того, как Кевин Маккарти был снят с поста спикера палаты представителей США. Об этом пишет Politico.
Корреспондент издания побеседовала с представителями Верховной Рады. Журналистка отметила, что официальные лица на Украине столкнулись со страхом и замешательством из-за возможных проблем с поставками военной техники и финансированием.
"Мы сходим с ума. Это катастрофа", — цитирует газета депутата Рады Иванну Климпуш-Цинцадзе.
По словам другого депутата Верховной Рады, Ярослава Железняка, в нынешней ситуации "нет ничего хорошего". Он считает, что Киев стал заложником Вашингтона.
Ранее сенатор Алексей Пушков, комментируя отставку Маккарти, подчеркнул: раскол в конгрессе США из-за разных взглядов на украинский вопрос будет только нарастать. Он также обратил внимание на высокую политическую нестабильность в Штатах.
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