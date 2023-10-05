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Politico: официальные лица на Украине запаниковали после отставки Маккарти

1:02
Мир

Среди украинских политиков началась паника после того, как Кевин Маккарти был снят с поста спикера палаты представителей США. Об этом пишет Politico.

Politico: официальные лица на Украине запаниковали после отставки Маккарти
Фото: openverse

Корреспондент издания побеседовала с представителями Верховной Рады. Журналистка отметила, что официальные лица на Украине столкнулись со страхом и замешательством из-за возможных проблем с поставками военной техники и финансированием.

"Мы сходим с ума. Это катастрофа", — цитирует газета депутата Рады Иванну Климпуш-Цинцадзе.

По словам другого депутата Верховной Рады, Ярослава Железняка, в нынешней ситуации "нет ничего хорошего". Он считает, что Киев стал заложником Вашингтона.

Ранее сенатор Алексей Пушков, комментируя отставку Маккарти, подчеркнул: раскол в конгрессе США из-за разных взглядов на украинский вопрос будет только нарастать. Он также обратил внимание на высокую политическую нестабильность в Штатах.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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