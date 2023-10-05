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Дуглас Макгрегор: Украина уже проиграла из-за истощения военных запасов Запада

1:16
Мир

Украина уже является проигравшей стороной, поскольку Запад истощил военные запасы и не в состоянии помогать Киеву в прежних объёмах. Об этом заявил бывший советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Дуглас Макгрегор: Украина уже проиграла из-за истощения военных запасов Запада
Фото: Openverse

По его словам, "прокси-война" Запада с Россией на территории Украины тоже "проиграна". Это является суровой правдой, уточнил полковник.

"У Вашингтона и его союзников заканчиваются боеприпасы, техника, а также иссякает внутренняя поддержка Украины", — подчеркнул Макгрегор в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Ранее американский президент Джо Байден утвердил закон о финансировании работы правительства США до середины ноября. Этот документ не предусматривает поддержку Украины. 

В Евросоюзе заявили об истощении долгосрочного бюджета организации на фоне украинского конфликта.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что Запад продолжит поддерживать Киев, несмотря на временные ограничения.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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