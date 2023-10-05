Украина уже является проигравшей стороной, поскольку Запад истощил военные запасы и не в состоянии помогать Киеву в прежних объёмах. Об этом заявил бывший советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, "прокси-война" Запада с Россией на территории Украины тоже "проиграна". Это является суровой правдой, уточнил полковник.
"У Вашингтона и его союзников заканчиваются боеприпасы, техника, а также иссякает внутренняя поддержка Украины", — подчеркнул Макгрегор в социальной сети X (бывшая Twitter*).
Ранее американский президент Джо Байден утвердил закон о финансировании работы правительства США до середины ноября. Этот документ не предусматривает поддержку Украины.
В Евросоюзе заявили об истощении долгосрочного бюджета организации на фоне украинского конфликта.
При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что Запад продолжит поддерживать Киев, несмотря на временные ограничения.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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