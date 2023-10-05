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В Европарламенте заявили, что украинский конфликт истощил бюджет ЕС

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Мир

Долгосрочный бюджет Европейского союза (ЕС) истощён на фоне украинского конфликта. Об этом сообщили представители Европарламента.

В Европарламенте заявили, что украинский конфликт истощил бюджет ЕС
Фото: CreativeCommons

По их словам, Евросоюз должен каким-то образом собрать большее количество средств для оперативной реакции на возможные кризисы.

"Конфликт на Украине и инфляция истощили резервы долгосрочного бюджета ЕС", — сказано в публикации на странице Еврокомиссии в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Ранее обозреватель Al-Ayyam заявил об усталости Запада от Украины. Он считает, что США и их союзники готовы к исчезновению украинского государства с карты мира в результате конфликта.

Кроме того, президент США Джо Байден утвердил закон о финансировании работы американского правительства до середины ноября. В этом документе не предусмотрены средства на поддержку Украины.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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