Долгосрочный бюджет Европейского союза (ЕС) истощён на фоне украинского конфликта. Об этом сообщили представители Европарламента.
По их словам, Евросоюз должен каким-то образом собрать большее количество средств для оперативной реакции на возможные кризисы.
"Конфликт на Украине и инфляция истощили резервы долгосрочного бюджета ЕС", — сказано в публикации на странице Еврокомиссии в социальной сети X (бывшая Twitter*).
Ранее обозреватель Al-Ayyam заявил об усталости Запада от Украины. Он считает, что США и их союзники готовы к исчезновению украинского государства с карты мира в результате конфликта.
Кроме того, президент США Джо Байден утвердил закон о финансировании работы американского правительства до середины ноября. В этом документе не предусмотрены средства на поддержку Украины.
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