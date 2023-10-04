В ООН рассказали о последствиях замены газа из России на американский СПГ

В последнем отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о торговле и развитии за 2023 год особое внимание уделяется аспектам, связанным с российским газом. Специалисты высказывают опасения относительно перехода Европы с российского природного газа на сжиженный природный газ (СПГ), в основном из США, и указывают на ряд негативных последствий.

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Согласно ООН, долгосрочное изменение приоритетов в импорте европейских стран в пользу СПГ привело к умеренному снижению мировых цен на СПГ в последний год (на 15%).

"Долгосрочная переориентация европейского импорта природного газа на СПГ отражена в гораздо более умеренном снижении мировых цен на СПГ за последний год (на 15%). Такая переориентация европейских импортеров газа не лишена негативных последствий: различные развивающиеся страны, такие как Бангладеш и Пакистан, столкнулись с ужесточением и перенаправлением глобальных поставок СПГ, от которых зависит их экономика", — говорится в докладе.

Организация также отмечает, что цены на природный газ, аналогично ценам на нефть, значительно упали с пиковых значений, достигнутых в середине 2022 года. Тем не менее, они по-прежнему выше средних значений за предпандемийные пятилетия, что представляет серьезную проблему для развивающихся стран, зависящих от импорта природного газа.

"Европейские страны успешно переориентировали свой импорт природного газа на закупки СПГ, особенно в Соединенных Штатах, в значительной степени ослабив повышательное ценовое давление на рынках природного газа региона", — также отмечается в докладе.