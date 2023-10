Госдолг США за сутки вырос на сумму, которая больше суверенного долга России

Согласно последним данным Министерства финансов США, за один день государственный долг Соединенных Штатов увеличился на 275 миллиардов долларов. Эта цифра превышает всю суверенную задолженность России на 3%, сообщает EADaily.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.