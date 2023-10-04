Госдолг США за сутки вырос на сумму, которая больше суверенного долга России

Согласно последним данным Министерства финансов США, за один день государственный долг Соединенных Штатов увеличился на 275 миллиардов долларов. Эта цифра превышает всю суверенную задолженность России на 3%, сообщает EADaily.

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Таким образом, общий государственный долг США достиг нового исторического максимума и составил 33,442 триллиона долларов. Этот рост на 275 миллиардов долларов произошел всего за один день, что существенно превосходит увеличение долга США на 195 миллиардов долларов за весь 2022 год. Аналитики считают, что такой стремительный рост связан с увеличением обязательств правительства США перед своими внутренними учреждениями.

Согласно данным на 1 сентября 2023 года, государственный долг России составлял 25,6 триллиона рублей (примерно 267,3 миллиарда долларов). В течение текущего года он снизился на 57,1 миллиарда долларов, но увеличился на 2,8 триллиона рублей в рублевом эквиваленте.

Организация Объединенных Наций (ООН) прогнозирует ускорение экономического роста России в текущем году. Согласно докладу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о торговле и развитии в 2023 году, экономический рост страны ожидается значительно ускориться.

"Аналогично среди стран G20 ожидается ускорение экономического роста только в Бразилии, Китае, Японии, Мексике и Российской Федерации, при этом существенные колебания не исключены. С учетом всех этих факторов, прогнозируется, что рост ВВП России составит 2,2% в 2023 году и 2% в 2024 году", — говорится в документе.

Центральный банк России прогнозирует диапазон роста в пределах 1,5-2,5% в 2023 году и 0,5-1,5% в 2024 году. Министерство экономического развития России более оптимистично и ожидает рост в пределах 1,2-2,8% в текущем году и 2,2% в будущем.