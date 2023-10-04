Представитель МИД Захарова заявила, что Армению предал Евросоюз, а не Россия

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Европейский союз в предательстве Армении.

Фото: CreativeCommons

По её словам, миротворцы РФ помогли достичь режима прекращения огня, а также завезли гуманитарную помощь на территорию Нагорного Карабаха. Она подчеркнула: лидеры ЕС просто наблюдали за этой ситуацией со стороны, распространяя сведения о том, что РФ якобы предала армян.

"То, о чём договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз — это он предал армян", — уточнила дипломат на брифинге.

Захарова добавила, что ЕС заинтересован в "разведывательном мониторинге", а не улучшении отношений между Арменией и Азербайджаном.

Ранее заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов заявил о попытках Армении переориентироваться на Нью-Йорк и Париж. По его мнению, Ереван намеренно помогает Западу вытолкнуть РФ с Кавказа.