Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Европейский союз в предательстве Армении.
По её словам, миротворцы РФ помогли достичь режима прекращения огня, а также завезли гуманитарную помощь на территорию Нагорного Карабаха. Она подчеркнула: лидеры ЕС просто наблюдали за этой ситуацией со стороны, распространяя сведения о том, что РФ якобы предала армян.
"То, о чём договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз — это он предал армян", — уточнила дипломат на брифинге.
Захарова добавила, что ЕС заинтересован в "разведывательном мониторинге", а не улучшении отношений между Арменией и Азербайджаном.
Ранее заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов заявил о попытках Армении переориентироваться на Нью-Йорк и Париж. По его мнению, Ереван намеренно помогает Западу вытолкнуть РФ с Кавказа.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сирены оповещения с объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей РФ 4 октября, а 3 октября начаты национальные учения "на случай ядерной войны".