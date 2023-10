Your browser does not support the audio element.

В Польше считают, что в разногласиях между Варшавой и Киевом виноват Берлин, преследующий свои политические интересы. Такое заявление сделал замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.