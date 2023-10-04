МИД Польши рассказало о тайном соглашении между Украиной и Германией

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В Польше считают, что в разногласиях между Варшавой и Киевом виноват Берлин, преследующий свои политические интересы. Такое заявление сделал замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Замминистра уверен, что Украина и Германия вступили в тайный сговор.

"Возможно, между Украиной и Германией существовало скрытое соглашение о том, что, если мы сменим польское правительство, произойдет ускоренное вступление [Киева в ЕС]", — сказал Мулярчик, которого цитирует Financial Times.

Замглавы МИД Польши считает, что Германия, преследующая свои политические цели, способствовала ухудшению украинско-польских отношений. Мулярчик объяснил, что дружба Украины и Польши после начала СВО поставила под угрозу доминирование Германии в Европе.

Ухудшение украинско-польских отношений произошло на фоне зернового вопроса и отказа Варшавы ввозить украинскую сельхозпродукцию на свою территорию. После этого в Польше заявили, что не собираются поставлять Киеву новое вооружение, потому что намерены заняться усилением своей армии.