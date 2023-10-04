Премьер Британии Сунак призвал союзников продолжать снабжать ВСУ оружием

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Британский премьер Риши Сунак обратился к союзникам с требованием продолжать обеспечивать Украину оружием.

Фото: openverse

По его словам, это позволит Киеву продвигаться на линии соприкосновения.

"Я говорю это нашим союзникам: "Если мы дадим президенту Зеленскому инструменты, украинцы завершат работу", — приводит Sky News комментарий Сунака.

Он добавил, что Лондон является лидером по передаче танков и дальнобойных ракет для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пояснил премьер, Британия также проводит тренировки для украинских военнослужащих.

Ранее глава Военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр заявил, что у Запада заканчиваются запасы военной техники для Киева. Дальнейшая поддержка Украины находится под вопросом, уточнил представитель НАТО.