Британский премьер Риши Сунак обратился к союзникам с требованием продолжать обеспечивать Украину оружием.
По его словам, это позволит Киеву продвигаться на линии соприкосновения.
"Я говорю это нашим союзникам: "Если мы дадим президенту Зеленскому инструменты, украинцы завершат работу", — приводит Sky News комментарий Сунака.
Он добавил, что Лондон является лидером по передаче танков и дальнобойных ракет для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пояснил премьер, Британия также проводит тренировки для украинских военнослужащих.
Ранее глава Военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр заявил, что у Запада заканчиваются запасы военной техники для Киева. Дальнейшая поддержка Украины находится под вопросом, уточнил представитель НАТО.
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