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Премьер Британии Сунак призвал союзников продолжать снабжать ВСУ оружием

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Мир

Британский премьер Риши Сунак обратился к союзникам с требованием продолжать обеспечивать Украину оружием.

Премьер Британии Сунак призвал союзников продолжать снабжать ВСУ оружием
Фото: openverse

По его словам, это позволит Киеву продвигаться на линии соприкосновения.

"Я говорю это нашим союзникам: "Если мы дадим президенту Зеленскому инструменты, украинцы завершат работу", — приводит Sky News комментарий Сунака.

Он добавил, что Лондон является лидером по передаче танков и дальнобойных ракет для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пояснил премьер, Британия также проводит тренировки для украинских военнослужащих.

Ранее глава Военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр заявил, что у Запада заканчиваются запасы военной техники для Киева. Дальнейшая поддержка Украины находится под вопросом, уточнил представитель НАТО.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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