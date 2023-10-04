Пьер де Голль: попытки уничтожить русскую культуру говорят о слабости Запада

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Запад пытается уничтожить русскую культуру, однако такое поведение свидетельствует о его слабости, сообщил внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер.

Фото: Openverse

По его мнению, западные страны хотят заставить общество забыть о культуре РФ.

"Это желание ничем не закончится, а только показывает слабость Запада", — подчеркнул де Голль в ходе заседания клуба "Валдай".

Он также раскритиковал европейских лидеров и западную политическую элиту из-за ограниченного видения России. Как пояснил де Голль, "геополитические направления мысли" РФ таким деятелям неизвестны.

Кроме того, внук Шарля де Голля призвал к мирному урегулированию украинского конфликта с помощью дипломатии.

Ранее российский актёр Владимир Машков заявил, что мир не сможет существовать без русской культуры. Это стихия, которую никто не в силах остановить, считает артист.