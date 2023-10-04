Guardian: Мишель, обещая Украине членство в Евросоюзе, назвал 2030 год наугад

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Руководитель Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что следующее расширение ЕС произойдёт в 2030 году. Однако дата была "взята наугад", пишет Guardian.

Фото: CreativeCommons

Как сообщил европейский высокопоставленный дипломат, сроки возможного присоединения Украины к ЕС на самом деле неизвестны. По его словам, дата, озвученная Мишелем, не имеет никакого значения.

"Дипломатический источник заявил, что подобная дата "взята наугад и не имеет смысла", — сказано в публикации.

В статье также подчёркивается, что ключевая проблема для ЕС — бюджет организации. Его нужно урегулировать к 2027 году, уточнили авторы материала.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что вскоре в состав Евросоюза будут входить территории "от Лиссабона до Луганска". По её мнению, Украина в будущем должна присоединиться к ЕС.