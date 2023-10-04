Кузичев: "Наши враги — Европа и США на пороге большой ссоры из-за Украины"

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Сегодня всё выглядит так, будто наши враги — Европа и США на пороге большой ссоры.

Фото: AP Photo / Yves Herman

И это нельзя упускать, иначе следующее "окно в Европу" придётся прорубать.

Об этом в своём аккаунте мессенджера заявил ведущий Первого канала Анатолий Кузичев.

По его словам, сперва Вашингтон не спешат выделять Киеву деньги, затем британцы отказываются поставлять вооружение. И, наконец, поляки прекращают выдавать пособия беженцам с Украины.

"Если бы я был пессимистом, то сказал бы, что европейцы таким образом пугают США возможным падением антироссийского альянса. Шантажируют американцев, чтобы те ужаснулись возможными последствиями и снова приоткрыли денежный краник", — отметил политолог.

По его словам, некоторые эксперты думают иначе — что это США так тонко грозятся оставить ЕС наедине с РФ. Грядёт большая разборка, подытожил Кузичев.