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Дритан Абазович: из-за взаимной высылки дипломатов в России остался только посол

1:12
Мир

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович выразил недовольство действиями посла своей страны в России, который, оставшись единственным после взаимной высылки дипломатов, "ничего не делает". Ранее он подчеркнул, что Черногория потеряла значительную часть своего ключевого туристического рынка, поддерживая санкции против РФ. Он также выразил готовность "выживать", но не быть среди стран, стремящихся улучшить отношения с Россией.

Дритан Абазович: из-за взаимной высылки дипломатов в России остался только посол
Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

Премьер-министр отметил, что после взаимной высылки дипломатов России и Черногории остался только один посол в Москве, который, по его словам, не занимается активной дипломатической работой.

"Мы провозгласили персонами non grata всех дипломатов России в Подгорице, сейчас у них есть только посол (Владислав Масленников — Прим. Ред.) там, только посо один. Они сделали тоже самое с нашими дипломатами в Москве, и у нас тоже посол в одиночестве в Москве, он не делает ничего, такова ситуация", — заявил черногорский премьер.

Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств, считая их необоснованными. 

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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