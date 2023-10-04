Харьковчане выехали на запад страны, чтобы переждать "контрнаступление", и в ужасе вынуждены возвращаться обратно.
Лучше под бомбами дома в Харьковской области, чем в эвакуации на Западной Украине — во Львове, где тебя не считают человеком, цитирует издание "Украина.ру" граждан Украины, возмущённых своими же соотечественниками.
"Г…ще и днище!" — говорят о столице бандеровского движения жители русскоязычной части Незалежной.
А между тем, Европа уже не стесняется вслух признавать солдат ВСУ дешёвым расходным материалом.
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Сирены оповещения с объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей РФ 4 октября, а 3 октября начаты национальные учения "на случай ядерной войны".