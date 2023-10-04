Жители Харькова бегут из Львова: "Лучше под бомбами, чем в эвакуации, где тебя не считают человеком!"

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Харьковчане выехали на запад страны, чтобы переждать "контрнаступление", и в ужасе вынуждены возвращаться обратно.

Фото: telegram

Лучше под бомбами дома в Харьковской области, чем в эвакуации на Западной Украине — во Львове, где тебя не считают человеком, цитирует издание "Украина.ру" граждан Украины, возмущённых своими же соотечественниками.

"Г…ще и днище!" — говорят о столице бандеровского движения жители русскоязычной части Незалежной.

А между тем, Европа уже не стесняется вслух признавать солдат ВСУ дешёвым расходным материалом.