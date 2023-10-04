Контрнаступление ВСУ "застряло" не только из-за непроходимой для украинцев российской линии обороны, но и из-за эффективной тактики русских. ОБ этом сообщает The New York Times.
Тактика ВС РФ, которую на Западе окрестили "эластичной обороной", состоит в следующем: сначала российские военные на время отступают, дав неприятелю подойти близко, а потом наносят по нему сокрушительный удар и возвращают оставленные ранее позиции.
"Невероятно сложным препятствием для украинских войск стала российская тактика: уступать часть позиций, а затем наносить ответный удар", — говорится в материале.
Таким образом движение украинской армии остаётся под полным контролем россиян.
Свою лепту в военное противостояние вносят и российские минные поля, танковые заграждения и многочисленные траншеи, а также проблемы со своевременной поставкой западного вооружения, которого так не хватает ВСУ.
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