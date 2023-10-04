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WT: Запад стал показывать, что поддержка Украины не будет бесконечной

1:03
Мир

Западные страны устали от затянувшегося украинского конфликта, поэтому теряют мотивацию поддерживать Киев, пишет The Washington Times.

WT: Запад стал показывать, что поддержка Украины не будет бесконечной
Фото: CreativeCommons

По информации издания, ведущие кандидаты в президенты США скептически рассуждают о продолжении помощи Украине в прежних объёмах. Отмечается, что представители социал-демократической партии Smer, победившей на выборах в Словакии, призывают прекратить снабжать киевский режим оружием и деньгами.

Как сказано в материале, в ближайшее время будет наблюдаться ослабление поддержки Украины со стороны Запада.

Многолетний конфликт не нужен Белому дому, уточнили авторы.

Журналисты также о заявили о безуспешном контрнаступлении украинской армии, которое не оправдало надежд западных партнёров Киева.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что раскол в конгрессе США будет нарастать из-за разных позиций политиков по поводу дальнейшего финансирования Украины.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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