Западные страны устали от затянувшегося украинского конфликта, поэтому теряют мотивацию поддерживать Киев, пишет The Washington Times.
По информации издания, ведущие кандидаты в президенты США скептически рассуждают о продолжении помощи Украине в прежних объёмах. Отмечается, что представители социал-демократической партии Smer, победившей на выборах в Словакии, призывают прекратить снабжать киевский режим оружием и деньгами.
Как сказано в материале, в ближайшее время будет наблюдаться ослабление поддержки Украины со стороны Запада.
Многолетний конфликт не нужен Белому дому, уточнили авторы.
Журналисты также о заявили о безуспешном контрнаступлении украинской армии, которое не оправдало надежд западных партнёров Киева.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что раскол в конгрессе США будет нарастать из-за разных позиций политиков по поводу дальнейшего финансирования Украины.
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