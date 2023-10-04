Экс-советник Кучмы Соскин: США станут более жёсткими в отношениях с Украиной

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Вашингтон начнёт сокращать поддержку Киева и станет более жёстким в отношениях с ним из-за грядущих выборов в Соединённых Штатах. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: openverse

По его словам, Киев лишается своего "главного донора" в лице США. Он добавил, что Вашингтон постепенно "уходит" с Украины.

"Чем ближе будут президентские выборы, тем всё более жёстко они будут настроены против Украины", — подчеркнул политолог на YouTube.

Как пояснил Соскин, украинским войскам не хватает западных снарядов. Кроме того, он отметил, что у ВСУ нет техники, которая позволила бы достичь успехов на линии соприкосновения.

Ранее Соскин предрёк поражение Украины в результате конфликта с РФ из-за отсутствия собственного военно-промышленного комплекса (ВПК). Политолог уточнил, что Киев ничего не производит для продолжения боёв.