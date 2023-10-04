Bild*: власти Украины в отчаянии из-за нехватки оружия и провала контрнаступления

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Правительство Украины находится в отчаянии из-за дефицита военной техники и провала наступательной операции. Об этом пишет Bild*.

Фото: CreativeCommons

По данным немецкой газеты, Запад продолжает оказывать помощь Киеву, но поставляемых вооружений недостаточно для существенного продвижения на линии соприкосновения. Именно поэтому ВСУ не достигли успеха в контрнаступлении, сказано в материале.

"Когда разговариваешь с лидерами, то видишь, с одной стороны, благодарность за западную помощь, а с другой — отчаяние по поводу темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений", — подчёркивает издание.

Газета также отмечает, что санкционные меры Запада не помешали России серьёзно нарастить темпы создания военной техники. Обстановка для украинской армии становится "ещё более угрожающей", считает автор материала.

При этом источник издания в правительстве Украины заявил о том, что Киев не будет договариваться с Россией, даже если Запад потребует возобновить диалог.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.