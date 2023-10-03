Новым спикером парламента Канады впервые стал темнокожий политик

Грег Фергюс взял на себя руководство Палатой общин парламента Канады после отставки Энтони Рота. Это объявление было сделано на официальной странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter, но сейчас заблокирована в России).
"Палата общин приветствует Грега Фергюса в качестве нового спикера" — заявила нижняя палата канадского парламента.
Примечательно, что Грег Фергюс стал первым чернокожим политиком, занявшим пост спикера Палаты общин.
Этот переход произошел после того, как бывший спикер Энтони Рота подал в отставку на фоне получившего широкую огласку скандала, связанного с приглашением Ярослава Гунько, фигуры, связанной с нацистской идеологией, в канадский парламент. Во время этого инцидента было замечено, как местные депутаты и премьер-министр Джастин Трюдо аплодировали Гунько стоя, что привело к отставке Роты.
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