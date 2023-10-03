Впервые в истории Канады темнокожий депутат был избран спикером нижней палаты парламента

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Представитель Либеральной партии Канады Грег Фергус был избран 38-м спикером Палаты общин, нижней палаты парламента. Результаты голосования были оглашены и опубликованы на веб-сайте законодательного органа.

Фото: openverse.org

Грег Фергус сменит на этой должности Энтони Роту, также из Либеральной партии, который ушел в отставку 26 сентября в связи с скандалом, связанным с чествованием украинского нациста в канадском парламенте. Грег Фергус также станет первым спикером Палаты общин с темным цветом кожи, сообщает ТАСС.

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