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Белый дом: у Пентагона еще есть несколько млрд долларов на помощь Украине

1:07
Мир

У Пентагона имеются ещё несколько миллиардов долларов для оказания помощи Украине, заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, сообщает ТАСС.

Белый дом: у Пентагона еще есть несколько млрд долларов на помощь Украине
Фото: openverse

"В распоряжении Пентагона все еще находятся значительные средства для поддержки Киева", — подчеркнул он.

Кирби также отметил, что в ближайшие недели Вашингтон будет продолжать оказывать военную поддержку Киеву на прежнем уровне, предоставляя помощь "примерно каждые две недели".

3 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома отметил, что предоставление помощи США Украине может предотвратить более масштабные конфликты с участием американских солдат.

В этот же день The Wall Street Journal, ссылаясь на официальных представителей Пентагона, сообщил, что Соединенные Штаты готовы предоставить финансовую поддержку Украине, несмотря на подписанный ранее закон президентом Джо Байденом, не предусматривающий финансирование Киева.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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