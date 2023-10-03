Министр обороны Германии пришёл в ярость, услышав мнение, что с Россией можно было договориться

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Примечательный случай произошёл в Германии, где министр обороны этой страны Борис Писториус пообщался с согражданами. Задумывалось это общение как ответы министра на вопросы. Но один из его собеседников буквально вывел Писториуса из себя репликой про отношения с Россией.

Фото: wikimedia.org

Один из участников встречи заявил, что он хочет задать вопрос, который, по его словам, в Германии вообще задавать нельзя.

В ответ министр сказал, что задать можно любой вопрос. "Это вы так говорите", — ответил его собеседник.

Далее он поинтересовался, почему канцлер Германии Олаф Шольц не пошёл на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине накануне начала специальной военной операции. По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно предлагал переговоры, о чём пресса Германии не сообщала.

После этого ведущая попыталась прервать мужчину, сославшись на недостаток времени. Однако тот указал на то, что у него есть право выражать своё мнение.

"Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка", — раздражённо заявил Борис Писториус.

После этого в зале прозвучали аплодисменты.

Отметим, на вопрос министр так и не ответил. И его собеседник, как выяснилось, был совершенно прав, когда говорил, что есть вопросы, которые в Германии задавать нельзя. Что, собственно, министр своим поведением и подтвердил.