В США проверка систем оповещения населения пройдёт в один день с Россией

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В США масштабная проверка систем оповещения граждан запланирована на один день с Россией.

Фото: Openverse

Как пишет Newsweek, согласно сообщению Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA), начало проверки запланировано на 14:20 по восточному времени.

Проверка предполагает выявление работоспособности системы экстренного оповещения посредством телевизоров и радио, а также беспроводной системы срочного оповещения телефонов на общенациональном уровне.

В МЧС России до этого уже предупреждали, что на 4 октября во всех российских регионах будет проведена крупномасштабная проверка систем оповещения граждан на всех уровнях, региональном и муниципальном.