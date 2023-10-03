В США масштабная проверка систем оповещения граждан запланирована на один день с Россией.
Как пишет Newsweek, согласно сообщению Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA), начало проверки запланировано на 14:20 по восточному времени.
Проверка предполагает выявление работоспособности системы экстренного оповещения посредством телевизоров и радио, а также беспроводной системы срочного оповещения телефонов на общенациональном уровне.
В МЧС России до этого уже предупреждали, что на 4 октября во всех российских регионах будет проведена крупномасштабная проверка систем оповещения граждан на всех уровнях, региональном и муниципальном.
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