Если у украинской армии не получится изменить ситуацию в свою пользу в течение осени, мир будет заключён на условиях России. Так считает обозреватель Марк Темницкий в статье для издания Hill.
Автор напомнил, что дальнейшая поддержка Киева напрямую зависит от итогов выборов, проходящих в западных странах. Нынешняя военная и финансовая помощь Украине не может продолжаться вечно, гарантировать этого никто не может.
"Если поддержка Украины ослабнет в 2024 году, Москва может добиться мирного урегулирования. Международное сообщество может оказать давление на украинцев, чтобы они провели переговоры и подписали выгодное для России соглашение", — написал Темницкий.
Журналист добавил, что с учётом сказанного Украина должна одержать победу в противостоянии с Россией уже в текущем, 2023 году.
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