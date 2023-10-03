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Hill: мир будет заключён на условиях России, если ВСУ не покажут результатов осенью

0:58
Мир

Если у украинской армии не получится изменить ситуацию в свою пользу в течение осени, мир будет заключён на условиях России. Так считает обозреватель Марк Темницкий в статье для издания Hill.

Hill: мир будет заключён на условиях России, если ВСУ не покажут результатов осенью
Фото: wikipedia.org

Автор напомнил, что дальнейшая поддержка Киева напрямую зависит от итогов выборов, проходящих в западных странах. Нынешняя военная и финансовая помощь Украине не может продолжаться вечно, гарантировать этого никто не может.

"Если поддержка Украины ослабнет в 2024 году, Москва может добиться мирного урегулирования. Международное сообщество может оказать давление на украинцев, чтобы они провели переговоры и подписали выгодное для России соглашение", — написал Темницкий.

Журналист добавил, что с учётом сказанного Украина должна одержать победу в противостоянии с Россией уже в текущем, 2023 году.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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