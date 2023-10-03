Украинский военный корреспондент Тарас Деркач рассказал, что ВСУ на фоне острой нехватки личного состава столкнулись с огромной проблемой.
Эксперт отметил, что добровольцев Киеву больше ждать неоткуда.
"Добровольцы закончились, больше их нет и не будет, мы понимаем, потому что общество неоднородное", — сказал Деркач в эфире Youtube-канала "Alpha Media".
Военкор уточнил, что на Украине уже больше нет добровольцев "первой волны", а сейчас в ряды украинской армии мобилизуют практически кого попало — всех, кого смогли набрать.
Деркач подчеркнул, что сейчас украинской армии остро не хватает военных конкретных специальностей — артиллеристов, танкистов, водителей, миномётчиков, а туда набирают "кого Бог на душу послал".
Военкор добавил, что очередей в военкоматах давно не наблюдается, зато в них процветает коррупция.
"Кто мог откупиться, откупались, кто не мог — по сёлам набрали, кого набрали", — добавил Деркач.
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