Украинский военкор Деркач рассказал о самой большой проблеме ВСУ: добровольцы закончились

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Украинский военный корреспондент Тарас Деркач рассказал, что ВСУ на фоне острой нехватки личного состава столкнулись с огромной проблемой.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Эксперт отметил, что добровольцев Киеву больше ждать неоткуда.

"Добровольцы закончились, больше их нет и не будет, мы понимаем, потому что общество неоднородное", — сказал Деркач в эфире Youtube-канала "Alpha Media".

Военкор уточнил, что на Украине уже больше нет добровольцев "первой волны", а сейчас в ряды украинской армии мобилизуют практически кого попало — всех, кого смогли набрать.

Деркач подчеркнул, что сейчас украинской армии остро не хватает военных конкретных специальностей — артиллеристов, танкистов, водителей, миномётчиков, а туда набирают "кого Бог на душу послал".

Военкор добавил, что очередей в военкоматах давно не наблюдается, зато в них процветает коррупция.

"Кто мог откупиться, откупались, кто не мог — по сёлам набрали, кого набрали", — добавил Деркач.