Экс-советник Кучмы Соскин: Украину ждёт поражение из-за отсутствия своего ВПК

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Украину ждёт поражение, ведь Киев отказывается развивать собственный военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: openverse.org

По его словам, на Украине ничего не производят для продолжения боевых действий. Комментируя заявления украинского президента Владимира Зеленского о грядущей "победе" ВСУ, политолог подчеркнул: такой сценарий невозможен.

"Да как же она может быть, если нет ничего своего?" — подчеркнул Соскин на YouTube.

Он обвинил правительство Украины в недальновидной политике, которая в конечном итоге спровоцирует "полный крах" государства. Помимо этого, политолог назвал Украину банкротом без собственных вооружений, но зато с артистом во главе страны.

Ранее австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что ситуация в зоне украинского конфликта складывается в пользу российской армии.