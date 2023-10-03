FT: Индия потребовала от Канады отзыва около 40 дипломатов

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Индия требует, чтобы Канада до 10 октября отозвала около 40 своих дипломатов. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на свои информированные источники.

Фото: Телеграм Александр Коц

"Нью-Дели заявила Оттаве о необходимости вернуть на родину около 40 дипломатов к 10 октября", - говорится в сообщении газеты.

Один из источников также уточнил, что в Индии на данный момент действуют 62 канадских дипломата, и Нью-Дели требует отзыва 41 из них.

Эта ситуация связана с напряжёнными отношениями между Индией и Канадой, которые обострились после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что индийские власти могут быть причастными к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара. Он был застрелен неизвестными на парковке храма в июне. В ответ на заявление Трюдо Канада выслали из страны высокопоставленного индийского дипломата, которого связывали с внешней разведкой Индии. В ответ на это действие Нью-Дели также объявила о высылке канадского дипломата с территории государства.

Инцидент ухудшил дипломатические отношения между двумя странами. Индия требует от Канады отозвать своих дипломатов в установленный срок.