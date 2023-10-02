Арестович* заступился за русских и обвинил русофобов в фашизме

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Алексей Арестович* высмеял российскую оппозицию за слова: "ну извините, что мы русские”.

Фото: wikipedia.org

Украинский военный аналитик не верит в то, что в русской нации произошёл генетический сбой и теперь все русские имеют неправильные гены.

"Для меня — настоящий фашизм, это записывать всех русских в фашисты", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович* заверил, что не считает всех русских негодяями, подлецами, гадами, рабами, так как видит в этом признаки расовой теории.

Он отметил, что российского оппозиции навязали извинительный тон, который проявляется в том, что находящиеся за границей россияне бояться не успеть вовремя ответить на приветствие "Слава Украине! Героям слава!"

"Вы не обязаны этого делать вообще-то, с моей точки зрения. Вы можете это делать, но вы не обязаны. Мне эта дрессировка не нравится", — выразил своё мнение Арестович.

Аналитик напомнил о достижениях России и выразил уверенность в том, что существует альтернативная Россия.

Арестович назвал российскую оппозицию героической и заявил, что оппозиционерам не за что извиняться.

Ранее Алексей Арестович* презентовал свой проект будущего "Русь-Украина".

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.