Алексей Арестович* высмеял российскую оппозицию за слова: "ну извините, что мы русские”.
Украинский военный аналитик не верит в то, что в русской нации произошёл генетический сбой и теперь все русские имеют неправильные гены.
"Для меня — настоящий фашизм, это записывать всех русских в фашисты", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Арестович* заверил, что не считает всех русских негодяями, подлецами, гадами, рабами, так как видит в этом признаки расовой теории.
Он отметил, что российского оппозиции навязали извинительный тон, который проявляется в том, что находящиеся за границей россияне бояться не успеть вовремя ответить на приветствие "Слава Украине! Героям слава!"
"Вы не обязаны этого делать вообще-то, с моей точки зрения. Вы можете это делать, но вы не обязаны. Мне эта дрессировка не нравится", — выразил своё мнение Арестович.
Аналитик напомнил о достижениях России и выразил уверенность в том, что существует альтернативная Россия.
Арестович назвал российскую оппозицию героической и заявил, что оппозиционерам не за что извиняться.
Ранее Алексей Арестович* презентовал свой проект будущего "Русь-Украина".
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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