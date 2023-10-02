Журналисты The New York Times изучили спутниковые снимки полигона на Новой Земле и заявили о готовящемся РФ испытании крылатой ракеты с ядерной установкой.
Авторы The New York Times предположили, что Россия либо готовит испытание экспериментальной ракеты "Буревестник", либо недавно уже провела данные испытания.
Такие выводы эксперты сделали на основе перемещения самолётов и транспорта на арктической базе. О том, что речь идёт о "Буревестнике", авторы NYT предположили, исходя из того, что на полигоне заметили тягач, параметры которого соответствуют размерам "Буревестника".
Ранее журналисты NYT сообщили, что госпиталь Пентагона в ФРГ тайно принял раненных на Украине бойцов.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".