В ходе запланированного контрнаступления ВСУ так и не удалось продвинуться вперёд, преодолев российскую линию обороны. Такой вывод сделал немецкий военный эксперт Карло Масала.
Эксперт считает, что у Киева на поле боя наблюдаются две большие проблемы — отсутствие продвижения и российские беспилотники.
"Нет никакого стратегического прорыва. У ВСУ нет продвижения вперед — это одна из главных проблем. А еще дроны, особенно "Ланцеты", — отметил Масала в эфире немецкого канала Welt*.
По мнению эксперта, российские военные сделали "работу над ошибками", которые мешали им в прошлом году, и как результат дела на поле боя у них идут намного успешнее.
*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt*.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".