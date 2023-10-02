Welt*: у ВСУ нет никакого прорыва, и это проблема

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В ходе запланированного контрнаступления ВСУ так и не удалось продвинуться вперёд, преодолев российскую линию обороны. Такой вывод сделал немецкий военный эксперт Карло Масала.

Фото: Openverse

Эксперт считает, что у Киева на поле боя наблюдаются две большие проблемы — отсутствие продвижения и российские беспилотники.

"Нет никакого стратегического прорыва. У ВСУ нет продвижения вперед — это одна из главных проблем. А еще дроны, особенно "Ланцеты", — отметил Масала в эфире немецкого канала Welt*.

По мнению эксперта, российские военные сделали "работу над ошибками", которые мешали им в прошлом году, и как результат дела на поле боя у них идут намного успешнее.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt*.