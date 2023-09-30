В ряды Вооружённых Сил России вступили как минимум 119 кубинцев. Об этом сообщает агентство Reuters.
По информации издания, один из мужчин, по имени Гонсалес из Ла-Федераля, который работал раньше каменщиком, после заключения контракта уже успел пройти курс подготовки и даже получить российский паспорт.
Он также добавил, что перевёл своей жене 2040 долларов США. Это более чем в 100 раз превышает среднемесячную зарплату на Кубе.
Гонсалес утверждает, что все знали, для чего они приехали. И все они готовы пройти этот путь плечом к плечу с российскими воинами.
Ранее на Кубе задержали вербовщиков якобы для участия в СВО на стороне России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Актриса Екатерина Варнава пришла на премьеру сериала "Безбашенная", которая состоялась в Москве 28 сентября, с экранным мужем — актёром Юрием Чурсиным.