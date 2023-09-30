Reuters: кубинцы воюют на фронте в рядах армии России

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В ряды Вооружённых Сил России вступили как минимум 119 кубинцев. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

По информации издания, один из мужчин, по имени Гонсалес из Ла-Федераля, который работал раньше каменщиком, после заключения контракта уже успел пройти курс подготовки и даже получить российский паспорт.

Он также добавил, что перевёл своей жене 2040 долларов США. Это более чем в 100 раз превышает среднемесячную зарплату на Кубе.

Гонсалес утверждает, что все знали, для чего они приехали. И все они готовы пройти этот путь плечом к плечу с российскими воинами.

Ранее на Кубе задержали вербовщиков якобы для участия в СВО на стороне России.