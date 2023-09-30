Очень негативно: Скотт Риттер обратил внимание на признания супруги Зеленского

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

То, что Елена Зеленская не уверена в то, что её супруг будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок, говорит о том, что киевское правительство сейчас в глубоком кризисе. На это обратил внимание бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Фото: wikimedia.org

Офицер внимательно прослушал речь Елены Зеленской и сделал вывод, что перспективы у её мужа совсем не радостные.

"Что сказала жена Зеленского? "Я не уверена, хочет ли украинский народ, чтобы он был президентом". Очень негативно. Я это интерпретирую как-то, что на Украине сейчас серьезные проблемы", — высказал мнение Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

Разведчик считает, что правительство Зеленского будет свергнуто ещё до окончания украинского конфликта. Риттер уверен, что сейчас мир является свидетелем "начала конца" режима Зеленского.

Ранее супруга Зеленского сказала, что сомневается, что её муж будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах. Она добавила, что это будет зависеть от мнения украинцев.