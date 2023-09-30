Ещё пять украинских областей перейдут под контроль России. Такой прогноз сделал экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.
Украине осталось существовать совсем недолго, уверен разведчик. Когда большая часть украинских областей станут российскими, конфликт на Украине наконец завершится, добавил офицер.
"Украине конец. Это мой новый прогноз. Этот конфликт не закончится, пока Россия не возьмет еще пять регионов. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.
Российские военные будут проводить освобождение этих областей, ликвидируя остатки украинской армии. Сама же Украина будет разделена, а правительство Владимира Зеленского будет свергнуто, добавил Риттер.
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