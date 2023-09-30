СМИ: на акции сожжения Корана в Швеции задержали двух человек

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Полиция в Мальме, Швеция, задержала двух человек во время демонстрации, организованной Салваном Момикой, иммигрантом иракского происхождения, в ходе которой был сожжен экземпляр Корана, священной книги мусульман. Демонстрация проходила на площади Лоуренсборг-Сторгет, и для проведения акции протеста было отведено специально отведенное место, которое было оцеплено полицией. Однако некоторые демонстранты попытались прорвать заграждения, что привело к вмешательству полиции.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.

На площади царит атмосфера возмущения и недовольства, и стоит отметить, что аналогичной демонстрации Момики было отказано в разрешении в районе Русенгорд неделей ранее из-за опасений по поводу общественного порядка и безопасности. Этот район является домом для многих мигрантов, в том числе из стран с мусульманским большинством. Предыдущая демонстрация Момики в Мальме 3 сентября привела к беспорядкам в районе Розенгорд, когда протестующие поджигали автомобили, а некоторые люди бросали камни в полицию.

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