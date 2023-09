СМИ: на акции сожжения Корана в Швеции задержали двух человек

Your browser does not support the audio element.

Полиция в Мальме, Швеция, задержала двух человек во время демонстрации, организованной Салваном Момикой, иммигрантом иракского происхождения, в ходе которой был сожжен экземпляр Корана, священной книги мусульман. Демонстрация проходила на площади Лоуренсборг-Сторгет, и для проведения акции протеста было отведено специально отведенное место, которое было оцеплено полицией. Однако некоторые демонстранты попытались прорвать заграждения, что привело к вмешательству полиции.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.