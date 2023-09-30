Премьер-министр Словакии отправился на выборы без паспорта

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Премьер-министр Словакии Людовит Одор забыл взять с собой удостоверение личности, необходимое для участия в выборах в парламент. Голосование в стране проходит в субботу, 30 сентября.

Фото: Wikipedia

Одор признался:

"Я не дошел до места голосования, к счастью, я еще по пути вспомнил: ага, у меня нет удостоверения личности".

Словацкий премьер также подчеркнул, что случившееся с ним может послужить уроком для всех, показывая, что необходимо всегда проверять и брать с собой документ перед отправлением на избирательный участок, сообщает издание "РИА Новости".

Он признал, что это была его человеческая ошибка. Впоследствии премьеру Словакии пришлось вернуться за удостоверением личности, и после этого он успешно проголосовал на внеочередных выборах в парламент. Голосование продолжится до 22.00 (23.00 мск).

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