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Зеленский планирует создать военный фонд, пополняемый из активов РФ

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Мир

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании фонда, направленного на развитие производства военной техники и строительства военных объектов в стране. Планируется использовать средства, полученные от продажи активов, конфискованных у России, сообщает ТАСС.

Зеленский планирует создать военный фонд, пополняемый из активов РФ
Фото: CreativeCommons

"Мы создаем специальный оборонный фонд на Украине, который обеспечит дополнительные ресурсы, в том числе для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества для создания новых военных объектов", — пояснил Зеленский.

По его словам, новый фонд будет пополняться дивидендами от государственных оборонных активов, а также прибылью от продажи конфискованных активов, принадлежащих Российской Федерации.

Зеленский также отметил, что формирование этого фонда будет учтено как новый элемент государственных расходов Украины.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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