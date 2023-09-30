В Японии закрываются супермаркеты из-за сокращения населения

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Демографические проблемы, связанные с сокращением населения Японии, начинают оказывать серьезное воздействие на бизнес в стране, особенно в розничных продажах, сообщает местный телеканал NHK.

Фото: openverse

Снижение числа горожан в Японии приводит к уменьшению количества супермаркетов, что создает серьезные неудобства для стареющего населения. Этот тренд вызван как уменьшением числа потенциальных клиентов, так и снижением покупательной способности среди пожилых граждан. Некоторые предприниматели ищут решения в развитии онлайн-продаж, в то время как другие борются за выживание в сложных условиях.

Исследование, проведенное Институтом японского Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, показывает, что более 8 миллионов пенсионеров в Японии уже столкнулись с серьезными трудностями в доступе к необходимым товарам, и эта ситуация только ухудшится.

Аналитики прогнозируют, что население Японии, которое в настоящее время составляет около 124,6 миллиона человек, к 2036 году может снизиться до отметки в 100 миллионов и продолжит уменьшаться с более высокой скоростью. Только в прошлом году количество японцев сократилось более чем на полмиллиона человек.

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Проблема населения Японии.