В Японии заканчивается лекарство от кашля

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Министерство здравоохранения Японии обратилось к медицинским учреждениям по всей стране с просьбой ограничить назначения лекарств, которые подавляют кашель или способствуют отхождению мокроты. Это связано с ограниченными поставками данных препаратов, несмотря на продолжающийся рост числа заражений коронавирусом и гриппом.

Фото: https://search.creativecommons.org/

По данным телеканала NHK, число заражений коронавирусом увеличивается третью неделю подряд, а гриппом — пятую неделю подряд. В результате этого ряд регионов уже столкнулся с проблемами в поставках необходимых лекарств.

В свете этой ситуации Министерство здравоохранения Японии выдало рекомендацию местным администрациям и медицинским учреждениям "эффективно использовать" имеющиеся ограниченные запасы лекарственных средств. Одним из способов является ограничение количества дней приема лекарств до минимально допустимого значения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Главный секрет лечения любого кашля.