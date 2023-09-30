NYT: госпиталь Пентагона в Германии тайно принял раненных на Украине наёмников из США

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Раненных на Украине американских наёмников начал принимать госпиталь Пентагона в Германии. Об этом пишут обозреватели Дэйв Филиппс и Эрик Шмитт в статье New York Times.

Фото: www.mk.ru

Авторы статьи утверждают, что ВС США "втихую" приступили к лечению раненых американцев и других бойцов в своём региональном медицинском центре Ландштуль.

Журналисты добавили, что воевать на Украину отправились сотни американцев, включая ветеранов. И неизвестно, сколько из них были поражены артиллерией, подорвались на минах или ранены в бою иным образом.

"Пентагон вмешался, чтобы предложить некоторым из них ту же помощь, которую он оказывает действующим американским военнослужащим", — заключили эксперты издания.