Раненных на Украине американских наёмников начал принимать госпиталь Пентагона в Германии. Об этом пишут обозреватели Дэйв Филиппс и Эрик Шмитт в статье New York Times.
Авторы статьи утверждают, что ВС США "втихую" приступили к лечению раненых американцев и других бойцов в своём региональном медицинском центре Ландштуль.
Журналисты добавили, что воевать на Украину отправились сотни американцев, включая ветеранов. И неизвестно, сколько из них были поражены артиллерией, подорвались на минах или ранены в бою иным образом.
"Пентагон вмешался, чтобы предложить некоторым из них ту же помощь, которую он оказывает действующим американским военнослужащим", — заключили эксперты издания.
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