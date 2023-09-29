Салливан назвал Блинкена хулиганом

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Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, сделал замечание о госсекретаре Энтони Блинкене во время мероприятия, организованного журналом The Atlantic.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

Он сравнил динамику прихода новых сотрудников на должности с новыми учениками, пытающимися разобраться в социальной иерархии в классе. В этом контексте Салливан с юмором назвал Блинкена "хулиганом", в то же время охарактеризовав министра обороны США Ллойда Остина как более разговорчивого. Это замечание было сделано в беззаботной манере и не должно восприниматься как серьезная характеристика личности Блинкена или его роли в администрации.