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Зеленский утвердил с США и Британией план нового наступления ВСУ с захватом ЗАЭС

1:05
Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский провёл с американскими и британскими кураторами согласование плана нового наступления Киева, в ходе которого планируется также захватить и Запорожскую АЭС. Об этом сообщил осведомлённый источник, который цитируют РИА Новости.

Зеленский утвердил с США и Британией план нового наступления ВСУ с захватом ЗАЭС
Фото: CreativeCommons

"В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС", — рассказал источник.

При этом автор назвал военные намерения Зеленского очередной авантюрой, посредством которой украинский лидер изо всех сил пытается показать, какой он большой и значимый лидер.

Однако новым договорённостям Зеленского суждено обернуться очередной трагедией, полагает источник.

Информатор добавил, что российская сторона продолжает внимательно наблюдать за действиями Киева.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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