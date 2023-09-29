Зеленский утвердил с США и Британией план нового наступления ВСУ с захватом ЗАЭС

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Украинский лидер Владимир Зеленский провёл с американскими и британскими кураторами согласование плана нового наступления Киева, в ходе которого планируется также захватить и Запорожскую АЭС. Об этом сообщил осведомлённый источник, который цитируют РИА Новости.

Фото: CreativeCommons

"В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС", — рассказал источник.

При этом автор назвал военные намерения Зеленского очередной авантюрой, посредством которой украинский лидер изо всех сил пытается показать, какой он большой и значимый лидер.

Однако новым договорённостям Зеленского суждено обернуться очередной трагедией, полагает источник.

Информатор добавил, что российская сторона продолжает внимательно наблюдать за действиями Киева.