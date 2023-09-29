Власти Нью-Йорка ввели режим ЧП из-за проливных дождей

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Из-за сильных дождей, которые обрушились на Нью-Йорк, губернатор штата Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации. Она поделилась этой новостью через свой аккаунт в Twitter*.

Фото: Openverse

Телеканал NBC News сообщил о серьезных задержках в работе метро в Нью-Йорке из-за наводнения, которое парализовало движение в городе. Прогнозы погоды указывают на то, что дождь не собирается останавливаться в ближайшие дни. Согласно данным, с пятницы на субботу на северо-востоке штата ожидается рекордное количество осадков.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что предупреждение о ливнях затронуло 8,5 миллионов человек в Нью-Йорке. Перегруженная канализация не справляется с отводом дождевой воды, что привело к наводнению, сообщает The Guardian.

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